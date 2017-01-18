Bylock Soruşturmasında 243 TSK Personeli İçin Gözaltı Kararı Çıkarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde terör örgütü FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli rütbelerde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri personelini yakalamaya yönelik operasyon başlattı.

243 PERSONEL İÇİN GÖZALTI KARARI

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında çeşitli yürütmelerledeki 243 silahlı kuvvetler personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

8'İ ALBAY, 3'Ü YARBAY

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki beş ayrı Şube müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların adreslerinde gözaltı kararı uygulandı. Mahkemeden alınan karar gereği adreslerde arama yapıldı. Şüphelilerden 8'inin Albay, 3'nün Yarbay rütbesinde oldukları bildirildi.

BYLOCK LİSTESİ BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Bylock kullanan personele ilişkin listeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği öğrenildi.

330 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Bylock kullanıcısı TSK personeline ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 330 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.