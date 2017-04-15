Bylock Operasyonunda 3 Kamu Görevlisine Gözaltı

Kırşehir'de FETÖ terör örgütünün yazışma programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 3 kamu eski görevlisi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ yapılanmasının yazışma programı ByLock'u kullandıkları gerekçesi görevlerinden ihraç edilen S.K., Y.B., R.A. gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler haklarında incelemelerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.



(İHA)