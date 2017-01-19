Bylock Kullandıkları İddia Edilen 8 Üniversite Öğrencisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

'ÖĞRENCİ İMAMI' TUTUKLANDI



Samsun'da FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci yapılanmasına yönelik polisin gerçekleştirdiği operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 üniversite öğrencisinden Kemal Bingöl, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bingöl'ün, 'öğrenci imamı' olduğu belirtildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.