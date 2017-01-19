Bylock Kullandığı Tespit Edilen 26 Sağlık Çalışanı Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Bylock kullandığı tespit edilen 26 sağlık personeli ile 9 polis memuru ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen aralarında sağlık teknisyeni, ebe, diş doktoru, hemşire, laboratuvar teknisyeni, doktor, radyoloji teknisyeni, şoför, mühendisin de bulunduğu 26 sağlık çalışanı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporu sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



10 şahıs FETÖ'den adliyeye sevk edildi



Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 9 polisin daha sonra örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığının tespit edilmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca haklarında yakalama kararı çıkartıldı. 2 komiser yardımcısı, bir baş polis, 6 polis memuru ve bir öğretmen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA