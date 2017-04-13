Bylock' Kullanan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adliyede (2)

TUTUKLANDIEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D tutuklandı.

Bylock' Kullanan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adliyede (2)

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D tutuklandı. Zanlı, Nevşehir Kapalı Cezaevine gönderildi

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