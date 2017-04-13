Bylock' Kullanan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adliyede

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D.,adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri