Bylock Kullanan 2 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş Elbistan'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'Bylock' kullandıkları belirlenen 1'i eski polis memuru 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, FETÖ üyesi olmak suçundan 1'i eski polis memuru olmak üzere 2 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, her iki şahısta da FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' tespit edildiği vurgulandı. 1'i polis 2 kişi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



(Murat Sürücü / İHA)