Bylock'çu Polislerin Üçüncü Duruşması Sona Erdi

*FETÖ / PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.



*Tutuklu sanıklardan Mehmet Koç, tutuklanmasının tek nedeninin telefonunda ByLock uygulamasının olduğunu belirterek, "Ben telefonuma ByLock indirmedim, kullanmadım, Darbeye karşı cansiperane mücedele edenlerden biriydim, darbe başarılı olsaydı gözaltına alınacaktım" dedi.



*Tutuklu sanıklardan Mustafa Tunca, "Katalog eş seçiminden bahsediliyor. Ben eşimi böyle seçmedim, kendim bularak, beğenerek evlendim" dedi.



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, 99'i tutuklu, 1'i tutuksuz 100 sanık ve yakınları katıldı.



Duruşmada, tutuklu sanıkların sorgusu yapıldı.



Tutuklu sanıklardan Mehmet Koç, sorgusunda 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Terörle Mücadele Şubesi'ne alındığını, orada 3 yıl çalıştığını, IŞİD'e yönelik yapılan tüm operasyonların başında olduğunu, darbe girişiminden sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde açığa alındığını belirterek, "18 Temmuz 2016 tarihinde açığa alındım. 2-2.5 ay sonra hakkımda gözaltı kararı ile geldiler. Nedeni telefonumda ByLock uygulamasının bulunması. ByLock diye bir programı kullanmadım, indirmedim, yüklemedim" dedi.



'DARBEYE KARŞI CANSİPERANE MÜCADELE EDENLERDEN BİRİYİM'



Sorgusunda, "Ben 17-25 Aralık sonrası Terörle Mücadele Şubesi'ne alındım. Bir sürü elekten geçirdiler. Ta ki telefonumdan ByLock çıkana kadar" diyen Koç, "Yurtta Sulh Konseyi'nin Whatsapp gurubunun bütün yazışmalarını inceleme şansım oldu. Orada Vatan Emniyet'in Hava Kuvvetleri tarafından vurulması emrediliyor, ama uçaklar uçtu vurmadı, niye vurmadılar bilmiyorum. Vursalardı ölebilirdim, ele geçirselerdi gözaltına alınacaktım. Darbeye karşı cansiperane mücedele edenlerden biriydim" dedi.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Osman Yağız Bulut, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini savunarak, "ByLock ile ilişkilendirilen hattı kısa bir süre kullandım. Hain teröristler tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi onlara karşı durdum. Askeri araç geçişini engellemek aracıyla trafiği kesme talimatı verdim. Ardından valiliğe geçtim. Valiliğin talebi üzerine 4 askerin silahlarına el koyarak ilçe emniyet müdürlüğünde muhafaza altına aldım. Açığa alındığım 18 Temmuz sabahına kadar dinlenmeden çalıştım. Hakkımdaki tüm deliller toplanmıştır, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.



'EŞİMİ KATALOGDAN SEÇMEDİM'



İstanbul Güvenlik Şube'de görevli polis memuru tutuklu sanık Mustafa Tunca, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 6 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben böyle bir programı indirmedim, kullanmadım. Katalog eş seçiminden bahsediliyor. Ben eşimi böyle seçmedim, kendim bularak, beğenerek evlendim" dedi.



2000'den açığa alınana kadar Kartal Olay Yeri İnceleme biriminde çalıştığını belirten tutuklu sanıklardan Kenan Damar, 18 Temmuz sabahı açığa alındığını tutuklanmasına neden olan ByLock uygulamasını kullanmadığını öne sürdü.



Pazartesi başlayan davanın ilk üç gününde toplam 44 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Sanıkların sorgusuna yarın devam edilecek.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY'nin polis yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, ByLock kullandığı tespit edilen 149 polis memuru hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.