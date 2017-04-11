Bylock'çu Polislerin Davasın İkinci Duruşması Sona Erdi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi. Duruşma, sorgusu yapılmayan polis memurlarının sorgularının yapılması için yarına ertelendi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, 110'u tutuklu, 6'sı tutuksuz 116 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, tutuklu yargılanan 12 polisin sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan polisler, ByLock kullanımı ve Bank Asya hesaplarına ilişkin yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek örgüt üyesi olmadıklarını söylediler. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY'nin polis yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Bylock kullandığı tespit edilen 149 polis memuru hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.