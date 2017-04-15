Bylock'çu Polislerin Beşinci Duruşması; Tüm Tahliye Talepleri Reddedildi

FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın beşinci duruşması yapıldı. Duruşmada 5 gün içinde 67 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Mahkeme, tüm sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, 100 tutuklu, 2'si tutuksuz toplam 102 sanık katıldı. Davanın bugün görülen beşinci duruşmasının sabah yapılan oturumunda tutuklu yargılanan sanıkların sorgusuna devam edildi.



Mahkeme, öğleden sonraki oturumda ise avukatların tahliye taleplerini aldı. Avukatların tahliye talepleri gece 22.00'a kadar sürdü. Avukatların tahliye taleplerinin ardından ara veren mahkeme, 00.30 sıralarında açıkladığı kararında, mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun ağırlığını gerekçe göstererek tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Bylock kullandığı tespit edilen 149 polis memuru hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor. - İstanbul