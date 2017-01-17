Bylock'cu Polislere Operasyon: 24 Gözaltı

Giresun merkezli 8 ilde 'ByLock'cu polislere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 24 polis gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında Giresun merkezli, Ordu, Trabzon, Kayseri, Samsun, Ankara, İstanbul ve Erzurum'da Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında üst düzey müdürlerin de bulunduğu 24 polis gözaltına alındı. Polislerin emniyetteki sorguları sürüyor. - GİRESUN