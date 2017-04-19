İnternette Gülen Videoları İzleyen Çifti Polis Bastı
Kayseri'de bir internet kafede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in videolarını izleyen karı koca yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'de bir çift, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
GÜLEN'İN VİDEOLARINI İZLERKEN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Belsin semtindeki bir internet kafede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen M.M. ve eşi Y.M, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, M.M'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen askeri personel olduğu, Y.M'nin de daha önce kullandığı 3 ayrı telefon hattına örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklediği tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan çift, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.