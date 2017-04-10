Bylock'cu 4 Eski Asker Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Muğla Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına alındığı dördü eski asker ve bir sivil kadının sorgusu tamamlanarak Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi Bylock kullandığı tespit edilen dört asker ve bir sivil kadın KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan beş kişinin emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adli makamlara sevk edildiler.



Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden U.K., K.K., Z.Y. ve E.Ş. terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütünün haberleşme sistemi Bylock kullandıkları iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Sivil kadın B.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA