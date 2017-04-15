Byegm Referandumda Uluslararası Hizmet Verecek

BYEGM, referandum için 3 ilde Basın Merkezleri oluşturdu. İlk defa gerçekleştirilecek bu uygulama ile yabancı gazeteciler, ücretsiz uluslararası canlı yayın bağlantıları yapabilecek.



Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 16 Nisan halk oylaması için Ankara, İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 3 ilde Basın Merkezleri kurdu. Bu merkezler aracılığı ile referandum günü basın mensuplarının sonuçları ve verileri takip etmesi sağlanacak. Merkezler, yerli ve yabancı birçok gazetecinin hizmetine sunulacak. Ayrıca siyasiler de gerekli görülmesi halinde merkezlerden açıklama yapabilecek.



Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, kurulan merkezlere ilişkin yapmış olduğu açıklamada 16 Nisan tarihinde Türkiye'ye referandum sürecini takip etmek için yaklaşık 550 gazetecinin giriş yaptığını söyledi. Akarca, söz konusu gazetecilerin akreditelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye'de yerleşik yabancı gazeteciler de var. Bunların da sayısı 300 civarında yani 800-850 civarında yabancı gazeteci referandum sürecini izlemiş olacak. Bunlardan 550 kadarı bize akredite oldular. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da açtığı referandum izleme merkezlerinde sonuçları takip edecekler" ifadelerine yer verdi.



Hazırlık süreçlerine değinen Akarca, 16 Nisan günü için kurulan merkezlerde veri takibi için dev ekranların ve her dilden çeviri yapmaya hazırlıklı tercümanların bulunacağını sözlerine ekledi.



BYEGM'den bir ilk; uluslararası ücretsiz canlı yayın bağlantıları



Akarca, yapılan söz konusu hazırlıklara ilişkin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. O da şu; yabancı gazeteciler kendi televizyon kuruluşları ile canlı yayın kurmak isterlerse bizim burada kapının önünde canlı yayın aracımız olacak. Aldığımız bir frekans olacak. O frekans üzerinden kendi ülkesine bağlanıp, haberini rahatlıkla geçecek. Bundan her hangi bir ücret alınmayacak. Bu dünyada ilk kez olacak. Önümüzdeki hafta Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bizden de birçok gazeteci arkadaşlarımız bu seçimleri izlemek üzere Fransa'ya gidecekler. Onlar böyle bir imkanla karşılaşmayacaklar. Fransa'da 3G cihazları ile uyduya bağlanmaya çalışacaklar, çoğu ülkede bu iletişim sistemi Türkiye'deki gibi gelişmiş olmadığı için büyük zorluk çekeceklerdir."



Basın Merkezleri siyasilerin hizmetinde



Akarca, referandum gecesi basın mensuplarının yanı sıra merkezlerin siyasiler tarafından da kullanıma açık olacağına dikkat çekti. Akarca, "Bu merkezlerimize çeşitli bakanlarımız, yetkililerimiz, düşünce kuruluşlarından kişiler gelip, referandum süreçlerini yorumlayacaklar. Bu yorumları ortak frekans aracılığı ile televizyonlara bildirdik. Onlar da istedikleri yorumcuyu ekrana alabilecek. Canlı yayın ve naklen yayın yapılabilecek" değerlendirmesinde bulundu.



Canlı bağlantı, veri takibi gibi hizmetlerin yanı sıra merkezlerde internet bağlantıları güçlendirildi. Merkezlerde, yabancı basın mensupları için birçok dilde simültane tercümanlar olacak. Ayrıca gazetecilerin yiyecek, içecek gibi günlük rutin ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar da yer alıyor. - ANKARA