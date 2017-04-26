Byegm Konya İl Müdürü Fidancı Özaltun'u Ziyaret Etti

Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Beyşehir Belediyesini ziyaret etti.



Bir süre önce Konya İl Müdürlüğüne atanarak göreve başlayan Fidancı, beraberindeki heyetle Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özaltun, Fidancı'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.



Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Narin ile bazı gazetecilerin de eşlik ettiği ziyarette, ilçedeki basın yayın faaliyetleri de konuşuldu.