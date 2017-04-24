Byegm İl Müdürü Akaslan'dan İha'ya Ziyaret

Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Diyarbakır İl Müdürü Melik Akaslan, İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti.



BYEGM İl Müdürü Melik Akaslan, İHA Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'nu ziyaret etti. BYEGM'in referandum sonuçları takip için Diyarbakır, İstanbul ve Ankara olmak üzere 3 merkezde basın mensupları için oluşturduğu takip merkezlerine katılımı ve desteklerinden dolayı Kantarcıoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulunan Akaslan, BYEGM il müdürlüğünün çalışmalarını anlattı. İHA Bölge Müdürü Kantarcıoğlu ile fikir alışverişinde bulunan Akaslan daha sonra kurum adına getirdiği hediyeyi takdim etti. Akaslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti aktaran Kantarcıoğlu da, İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. - DİYARBAKIR