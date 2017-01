Byegm'den Kan Bağışı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü (BYEGM) Mehmet Akarca, "Hep birlikte Kızılayımıza her alanda, her sahada ve şu anda da destek olmak bizim için milli bir görev olarak düşünüyoruz." dedi.



Türk Kızılayının kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından BYEGM çalışanları da Türk Kızılayı tarafından Genel Müdürlük içerisinde kurulan kan bağışı standında bağışta bulunarak, kampanyaya destek verdi.



Akarca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Türkiye'nin en köklü ve en eski hayır kuruluşlarından olduğunu belirterek, "Tüm dünyaya örnek olan kuruluşumuz Kızılayın yoğun kış şartlarından dolayı kan stoklarının azaldığını ifade etmesini müteakip BYEGM olarak tüm çalışanlarımızla bu kampanyaya destek olma kararı aldık. Hep birlikte Kızılayımıza her alanda, her sahada ve şu anda da destek olmayı bizim için milli bir görev olarak düşünüyoruz." diye konuştu.



Vatandaşların kan bağışına katılımlarından büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Akarca, tek vücut olarak hem teröre karşı koymak hem de devletin terörle mücadelesinde ve diğer işlerde yanında durarak, her türlü desteği vermenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.



Vatandaşların ve kurumların her zaman Kızılayın yanında olacaklarını ifade eden Akarca, "Bizim memleketimizin alışkanlığı şu; Harbe daima kumandan önde gidiyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı her alanda takip etmeye çalışıyoruz en çok çalışan onlar, biz de çok çalışmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.



"Gönüllü ve düzenli bağışçı hedefimiz"



Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler de desteklerinden dolayı Akarca'ya teşekkürlerini iletti.



Son birkaç gündür vatandaşların çağrılara karşılık verdiğini ve kan bağışı sayılarını artırdıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:



"Yaklaşık son 10 yıldır Türk Kızılayının kan bağışı konusunda almış olduğu yolu hepiniz takip ediyorsunuzdur. Gönüllü ve düzenli bağışçı hedefimiz. Soğuk aylarda ve ramazan ayındaki düşüşü bu şekilde farkındalığı artırarak aşmaya çalışıyoruz. Bu tarz organizasyonlarla da bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Ciddi anlamda bir talep var. Çok sevindirici bu, inşallah da devam eder diye düşünüyorum."



Konuşmaların ardından Akarca da farkındalığın artırılması için kampanyaya destek verdi.