Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullanan 37 polis tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullandıkları tespit edilen 37 polis tutuklanmış, 1 polis hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi. - GAZİANTEP
FETÖ/PDY soruşturmasında 37 Polis Tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullanan 37 polis tutuklandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullanan 37 polis tutuklandı.
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