Bvb Dortmund'un Bombacısı Tutuklandı

Federal Adalet Mahkemesi, Borissia Dortmund takımına dönük bombalı eylemde bulunan ve önceki gün gözaltına alınan ve Federal Başsavcılık tarafından sorgusu tamamlanan DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Iraklı Abdul Beset A.'nın tutuklandığını duyurdu.



Federal Adalet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 26 yaşındaki Abdul Beset A.'nın terör örgütüne üye olmak ve Borissia Dortmund takımına dönük bombalı eylemde bulunan saldırının en kuvvetli şüphelisi olduğu belirtilirken, zanlının olayla ilgili herhangi bir itirafta bulunmadığı ifade edildi.



Zanlı Abdul Beset A.'nın 2015 yılında Irak'tan Türkiye'ye ve 2016 yılının ilk aylarında Almanya'ya geldiği Almanya'da da DEAŞ üyeleriyle irtibata geçtiği açıklandı. - FRANKFURT