Buzuki Orhan ve Orkestrası

Balkan ezgileri ve fusion alanında nam salan Buzuki Orhan, 7 Ocak'ta KatsSahne'de sizlerle....



KatsSahne, Cumartesi gecelerini gazino programlarına ayırdı. Her cumartesi, "Yeni Gazino" günlerinde birbirinden önemli sanatçıları ağırlayacak olan KatsSahne, yemek eşliğinde felekten bir gün çalıyor. Mutfağı kısa sürede nam salmış olan KatsSahne'de, mutfak ödüllü şef Hakan Bilge Yaman'dan soruluyor.



Buzuki Orhan Balkan ezgileri ve fusion alanında nam salmış bir sanatçı. İlk müzik enstrümanını 4 çivi ve iki çamaşır teli ile yaptığı günden beri müziğini başarı ile icra eden Orhan Osman, müziğe Yunanistan Gümülcine'de başladı. 1996 yılında İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Buzuki Orhan, Türkiye'de yaptığı aranjmanlar ve cover'lar ile Balkan müziğinin en önemli temsilcisi olarak anılıyor.



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