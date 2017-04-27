Buzuki Orhan

Buzuki Orhan, 27 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...Geniş vizyonu, dünya müziği ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok sayıda festivale katılmış ve başarılı performanslar sergilemiş Orhan Osman, projelerinde aranje, yönetmenlik ve beste çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

Buzuki Orhan

Buzuki Orhan, 27 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...

Geniş vizyonu, dünya müziği ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok sayıda festivale katılmış ve başarılı performanslar sergilemiş Orhan Osman, projelerinde aranje, yönetmenlik ve beste çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Ark Music & Gigs

Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F

Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Buzuki Orhan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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