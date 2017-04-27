Buzuki Orhan, 27 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...



Geniş vizyonu, dünya müziği ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok sayıda festivale katılmış ve başarılı performanslar sergilemiş Orhan Osman, projelerinde aranje, yönetmenlik ve beste çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ark Music & Gigs



Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F



Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Buzuki Orhan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır