Buzlu Yolda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde seyir halindeki otomobilin buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Tavşanlı - Çavdarhisar karayolu 2. kilometresinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ali Altınay (36) yönetimindeki 43 UR 178 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole gitti. Kazada, sürücü Ali Altınay'ın otomobilde bulunan kızı Nagihan Altınay (11) hafif yaralandı.



Yaralı kız çocuğu, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.



Yaralının durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA