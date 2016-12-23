Buzlu Yolda Kayan Tanker Yolu Kapattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolda meydana gelen buzlanmadan dolayı kayan tanker yolu kapattı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Cebrail Kılıç idaresindeki 06 JRG 72 plakalı tanker buzlanma dolayısıyla Gölbaşı yeni sanayi sitesi önünde kayarak Gölbaşı-Gaziantep karayolunu trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol trafik ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılıp ulaşım diğer şeritten verildi. Uzun uğraşlar sonucu tanker vinç yardımıyla kurtarılarak yol ulaşıma tekrar açıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN