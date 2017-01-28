Buzlu Yolda Kayan Minibüs Halk Otobüsüne Çarptı

Malatya'da buzlanan yolda kayan minibüs halk otobüsüne çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası mevkiinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan Mesut Siler idaresindeki 44 M 0216 plakalı minibüs, buzlanan yolda kayarak Yasin Ayaz yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 44 BD 998 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. - MALATYA