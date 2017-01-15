Buzlu Yola, Tuzlu Çözüm

Aydın'da seneler sonra eksiye düşen hava sıcaklıklarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, yüksek mahallerdeki buzla kaplanan yollarını kendi imkanlarıyla tuzluyor.



Son yılların en sert kışının yaşandığı Aydın'da, kar ve buz hayatı olumsuz etkiliyor. Gece eksi dereceye düşen sıcaklıktan dolayı, mahalle yollarının buzlandığını ifade eden vatandaşlar, yollarda tuzlama yaparak buzlanmayı çözmeye çalışıyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, tuzladıkları buzla kaplı yolların güvenli ulaşıma açılmasını sağlıyor.



Aydın'da bu sene çetin bir kış yaşandığını ifade eden İsmail Ünlü, "Bu yaşıma kadar bu kadar sert geçen bir kış mevsimini çok nadir gördüm. Bu sene de kış mevsimi çok sert geçiyor. Akşamları soğuk hava ile birlikte evimizin önleri ve yollarımız buzla kaplanıyor. Buzlu yolda yürüyemiyor ve araçlarımızı dışarı çıkartamıyoruz. Bizde buzlanmayı çözmek için yolları kendimiz tuzluyoruz. Aldığımız bu önlem bir nebze olsun buzlanmayı önlüyoruz" dedi. - AYDIN