Buzlu Suda Kürek Çektiler

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) sporcuları, bazı kısımları buz tutan Tunca Nehri'nde kanolarıyla kürek çekti.



Sarayiçi'ndeki tarihi Fatih Köprüsü'nün yakınına gelen altı sporcu, burada kanoları nehir kenarındaki karlı alana indirdi.



Sporcular üç kanoyla nehrin bu kısmından başlayarak yaklaşık 4 kilometre Tunca Köprüsü'ne kadar geldi.



Sporcular, soğuk hava nedeniyle buz tabakası oluşan kısımları kürekle kırarak geçti.



EDOSK Kano Branşı Sorumlusu Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz ve kar etkinliğinin Tunca Nehri'nde ilk kez gerçekleştiğini söyledi.



Trakya ve Edirne'nin tanıtımı açısından güzel bir etkinlik yaptıklarını aktaran Çelik, "Buz ve kar etkinliği, Türkiye'de ve dünyadaki sayılı etkinliklerden. Yaklaşık 4 kilometre kürek çektik. Parkurun yarısına yakını da buzluydu. Buzları kırarak geldik. Tarihi köprülerimizden geçtik, parkur boyunca ördek, su kırlangıcı ve şahinler gördük." diye konuştu.



Kano sporcusu Bahar Eren de ilk kez buzlu parkurda kürek çektiğini belirterek, "Özellikle karlar altında olması çok güzel ve etkileyiciydi. 4 kilometrelik parkurda buzları aşmak çok tehlikeli, eğlenceli ve heyecanlıydı. Güzel bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.