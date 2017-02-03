Buzlu Pistte Uçak Kayınca...

Buz tutan pistte kontrolden çıkan uçak, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.


Buz tutan pistte kontrolden çıkan uçak, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.



 


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