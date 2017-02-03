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Buzlu Pistte Uçak Kayınca...
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Yatakta Ceset Görünce!
Buzlu Pistte Uçak Kayınca...
3 Şubat 2017 Cuma 18:01
Buz tutan pistte kontrolden çıkan uçak, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Buz tutan pistte kontrolden çıkan uçak, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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