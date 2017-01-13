Buzda Kayan Otomobilden Kendini Yere Atan Kadın Yaralandı

Konya'nın Kulu İlçesinde buzdan dolayı kayan araçta bulunan kadın panik atak ile kendini arabadan atarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçesiye bağlı Fevziye Mahallesi'nden Kulu'ya gelmekte olan D.Ü'nün kullandığı 42 M 4540 plakalı otomobil Kulu girişinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kaymaya başladı. Otomobil içerisinde sürücünün eşi olan ve panik atak olduğu öğrenilen E.Ü. (50) otomobilin kayması ile arabanın kapısını açıp atladı. Yere savrularak yaralanan E.Ü. kaza yerine çağrılan 112 acil yardım ekipleri ile Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA