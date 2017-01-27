Buzda Kayan Aracı Halatla Binaya Bağladılar

Beykoz'da bir araç, yolun buz tutması nedeniyle kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza yapan aracı kurtarmak isteyen itfaiye ve çevredekiler buzlanan yolda zor anlar yaşadı.



Kaza sabah saatlerinde Kavacık Zambak sokakta meydana geldi. İşe gitmek için aracına binen Müslüm Şimşek sokağın buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazadan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, aracı çıkarmak için olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



AYAKTA DURAMADILAR



Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler zincir ve ip yardımıyla aracı kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalar yardım etmek isteyen çevredekiler ayakta durmakta zor anlar yaşadı. Bir kişi buzlanma nedeniyle yere düştüğü ve kalkarken çevreden yardım istediği görüldü. İtfaiyenin kısa süren çalışmaları sonucu mahsur kalan araç kurtarıldı.



- İstanbul