Buzda Hedef "Korakor" Mücadele

MUSA SAMUR - Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) mücadele edecek Buz Hokeyi Genç Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Vesa İlmari Viitakoski, turnuvaya katılacak güçlü takımlarla "korakor mücadele etmeyi" hedeflediklerini söyledi.



Milli takım başantrenörü Viitakoski, kaleci antrenörü Nevzat Altun, sporcular Cem Korkanç ile Berke Elekaş, Erzurum'un ev sahipliğinde 11-18 Şubat'ta düzenlenecek EYOF 2017'nin hazırlıkları ve turnuvadaki hedeflerine ilişkin Belpa Buz Sarayı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



EYOF'a katılacak takımların en üst seviyede oynamalarını umduğunu dile getiren Viitakoski, "Güçlü takımlarla eşit seviyede oynayabilmek için çalışıyoruz. Amacımız güçlü takımlarla korakor mücadele etmek." dedi.



Turnuvadaki takımların son durumunu ve hangi sporcularla festivale katılacaklarını henüz bilmediklerini ifade eden Viitakoski, "Belirsizlikler nedeniyle nasıl sonuçlar alacağımızı şimdiden söyleyemem. Takımımın hangi seviyeye ulaşacağını, diğer takımların durumunu görmeliyiz. Hazırlıklarda takım oyunumuzu ve pas trafiğimizi geliştirmek istiyoruz. Savunmamızı sertleştirmeli, pakı korumalı ve hücuma akıllıca çıkmalıyız." diye konuştu.



"Güzel fırsat inanılmaz nimet"



Kaleci antrenörü Nevzat Altun ise EYOF 2017'yi "güzel bir fırsat, ev sahipliği yapmak da inanılmaz bir nimet" sözleriyle tanımladı.



EYOF gibi önemli bir organizasyonu milli sporcuların hayatlarında belki bir daha yaşamayacağına vurgu yapan Altun, şöyle devam etti:



"Heyecanlıyız, herkes gibi, çocuklar gibi. Kendimizi görmek adına bizim için çok büyük bir sınav. Dünyanın en iyilerine karşı duruşumuz önemli. Burada buz hokeyinin nasıl oynandığını onlara ispatlamak, bizi küçük görmemelerini, artık burada bir şeylerin olduğunu onlara kanıtlamamız gerekiyor. Bunu başaracağız. Hedefimiz tabii derece almak ama bir Rusya, Belarus karşısında bu ekipleri zorlayıp kendimizi bir yerde tutmaya çalışacağız."



Milli hokeycilerin çok heyecanlı olduğunu aktaran Altun, "EYOF'ta iyi oyuncular tabii ki olacak yarın bu çocuklar belki daha iyi olacak ya da seviyelerinde kalacak. Buz hokeyinde ileri ülkelerde bu spor günlük yaşam haline geldiği için onlar bir kademe üstte görünüyor. Sayın bakanımızın desteğiyle çeşitli illerde açılacak olimpik salonlarda alttan yetiştirip sporcularımızı üst seviyeye getireceğiz. İleride daha çok saha, daha çok maç olacak. Bu çocukların diğer ülke sporcularına göre sadece maç eksiği var." açıklamasını yaptı.



"EYOF bir fırsat"



İstanbul Buz Adamlar Spor Kulübü oyuncusu Cem Korkanç, EYOF'un dünya hokeyindeki yerini ölçmek için güzel bir fırsat olacağını söyledi.



Kamp sürecinin son derece güzel ilerlediğini ve milli kafilede yer alan herkesin maksimum verimle çalıştığını dile getiren Cem, "EYOF için umutluyum. Umarım güzel geçer. Ev sahibi olmamız çok güzel, çünkü ev sahipliği yapamasaydık belki katılamayacaktık. Dünyanın en iyi takımlarıyla oynama şansı bulacağız. Türkiye'nin dünya hokey camiasındaki yerini ölçmek için güzel bir fırsat olacak." şeklinde konuştu.



Organizasyonda yakın zamanda en iyilerin arasında izlenebilecek buz hokeycilerin mücadele edeceğine işaret eden Cem, "Heyecanlıyım. Oynayacağımız oyuncular 1-2 sene sonra ülkelerindeki en üst liglere gidiyor. 18 yaşında sonra draft oluyorlar ve iyi takımlarda oynuyorlar. Yani 3 yıl sonra en iyilerin arasında izleyeceğimiz oyuncularla karşı karşıya geleceğiz." ifadelerini kullandı.



"İyi yerlere gelebiliriz"



Genç buz hokeyci Berke Elekaş da takım arkadaşlarına güvendiğini ve EYOF'ta iyi yerlere gelebileceklerini dile getirdi.



İstanbul'da yaşadığını ve Buz Korsanları Spor Kulübünde oynadığını aktaran Berke, "EYOF kendimizi göstermek için uygun bir ortam. Diğer takımlar çok iyi ama biz de iddialıyız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum iyi yerlere gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.