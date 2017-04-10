Buzağı Yetiştiricileri Devlet Desteğinden Memnun

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki besiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı "Buzağı Yetiştiriciliğine Destek Projesi" sayesinde hem daha iyi ahır ve ağıllarda buzağı yetiştirmenin hem buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi sebebiyle fazla kazanç sağlamanın hem de ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi, yerli hayvan üretiminin teşvik edilmesi ve besicilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla bir süre önce ülke genelinde "Buzağı Yetiştiriciliğine Destek Projesi" başlattı.



Yerli hayvan üretiminin artırılarak hayvan ithalatının önüne geçilmesi, hayvan ahırlarının şartlarının iyileştirilmesi amaçlanan proje kapsamında Bakanlık, üreticilere süt ve buzağı hibe desteği veriyor.



Bu desteklerden yararlanan ve Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Erzurum ve çevre illerdeki besiciler, bu sayede hem buzağı ölümlerini azalttı hem de üretimini yükseltip, gelirlerini artırdı.



Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağı yetiştiriciliğinde Doğu Anadolu'nun önemli bir bölge olduğunu söyledi.



Son yıllarda Bakanlığın buzağı desteğini artırdığını belirten Akar, 2016 yılında soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 350 lira, 2017 yılında da Doğu Anadolu Projesi ile yetiştirici ilan edilen illerde ise buzağı başına 750 lira destek verdiklerini ifade etti.



Bakanlığın desteğiyle ahırlarda yapılan iyileştirmelerle buzağı ölümlerinin azalmaya başladığını kaydeden Akar, "Buzağı ölümleri zaman zaman ülkemizde konuşuluyor ancak Erzurum ve bölgemizde yapılan desteklerle bu oran gittikçe düşüyor ve bu sevindirici durum. Bu ölümlerin temel sebepleri arasında ahır içindeki gaz ve beslenme şartlarının iyi olmamasını sayabiliriz. Bakanlığımızın desteğiyle buzağı ölümleri asgari seviyeye düşecek. Ölümlerin azalması aynı zamanda yurt dışından ithal ettiğimiz hayvan oranlarında da düşüş sağlayacak." diye konuştu.



Akar, Bakanlığın besicilere ciddi destek verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Erzurum ve bölgemizde anaç sığır desteği olarak 2015 yılında toplam 18 milyon lira verilirken 2016 yılında bu destek 75 milyon liranın üzerinde oldu. 2017 yılında belki bu destek 100 milyonu geçecek. Bunun yanında çeşitli hastalıklara karşı hayvanı korumak ve aşı yaptırılmak lazım. Bu destekle maddi olarak iyi duruma gelen yetiştiriciler aşılara da dikkat ediyor. Özellikle hayvan hastalıklarının önlenmesi açısından aşılamada buzağıya verilen desteğin çok önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim."



Ahırlarda iyileştirme yapılıyor



Bölgede hayvan yetiştiriciliğinde ön planda olan Erzurum, Kars, Ardahan gibi illerdeki koşulların Bakanlığın 2014 yılında verdiği hibe desteği ile düzelmeye başladığını belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakanlığımızın hibe desteğiyle ahır yapımında yüzde 50 destek veriliyor. Bu konuda 2014 yılında bize 5 proje geldi. İnsanlarımız bilinçlendikçe Bakanlığımıza ve müdürlüklerimize daha fazla başvuruda bulunuyor. 2015 yılında bu sayı 149, 2016'da sadece Erzurum'da 518 proje oldu ve Bakanlığımıza önerdik. Türkiye'de 36 ilimizde hibe desteğiyle ahır yapımı için 2 bin 500 projeden 518'i Erzurum'dan gitti. Bu ahırların yapımı için küçümsenmeyecek kadar hibe desteği veriliyor. Vatandaşlar aynı zamanda yeni ahır şartlarını gördüğü zaman kendi imkanlarıyla da ahır yapmaya başladı."



Buzağı desteği ile ithal malı yeneceğiz



Merkeze bağlı Dadaşköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sinan Çoban, buzağı desteğinin Bakanlığın en güzel projeleri arasında olduğunu söyledi.



Çoban, buzağı desteğini 2016 yılında almaya başladığını ifade ederek, "Geçen yıl 350 lira buzağı desteği aldık. Bu sene de ocak ve nisan ayları, buzağılarımızın doğum zamanı. 2017 yılında da buzağı başına 500-750 lira arasında destek alacağız. Buzağı bizim her şeyimiz ve milli servetimiz. Buzağıya destek verilmeye devam edildiği sürece ithal malı yeneceğiz." diye konuştu.



Besiciliği severek yaptığını, devletin üreticilere ücretsiz büyükbaş hayvan da dağıttığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Devletimizin her zaman köylünün yanında olduğunu biliyoruz. Yapılan destekle cebimizin para gördüğünü hissettik. Buzağımıza bu sayede sahip çıkıyoruz. Biz zarar da etsek, kar da etsek bu işi severek yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz dünya çapında hayvancılığı ileri getirmişse biz de onlardan daha ileri götürmeye çalışacağız."



Çoban, yem fiyatlarının düşürülmesini istedi.



Buzağı besicilerinden Yaşar Mutaf da buzağı desteğinden yararlandığını ifade ederek, "Bu destekten dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Tam da dananın doğma zamanında desteği devletimiz verdi. Bunlarla dananın yemini de ilacını da alırız çünkü bunlar çok pahalı ve sadece buzağıyı besleyebiliriz." dedi.



Buzağı 1 yaşına gelene kadar en az 300-400 lira ilaç parası ödediklerini belirten Mutaf, devletten bu konuda da destek istedi.