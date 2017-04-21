Buzağı Ölümlerine Çare Aranıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığınca, 26-29 Nisan'da "Buzağı Hastalıkları Sempozyumu" düzenleneceği bildirildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, düzenlediği basın toplantısında, buzağı ölümlerine yönelik çareler üretilmesi gerektiğini söyledi.



Bu kapsamda 26-29 Nisan'da Van'da sempozyum düzenleyeceklerini belirten Altuner, şöyle konuştu:



"Sempozyuma Türkiye'nin birçok ilinden veteriner hekimler ve uzmanlar katılacak. İlimizde 160-170 bin civarında büyükbaş hayvan var. Buzağı ölümleri aslında engellenebilse bu sayının çok kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşması mümkün. Şu anda yürürlükte olan buzağı desteği bu yönüyle önemlidir. Biz buzağı başına 350 lira hibe desteği veriyoruz. Bu buzağıların soy kütüğüne kayıtlı olması durumunda bu destek 500 liraya çıkıyor. Ayrıca döl kontrol projesine de dahil olmaları durumunda 50 lira yine destek veriyoruz. Buzağıları hayatta tutmak, hayvan varlığını yükseltmenin tek yoludur."



Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Loğman Aslan ise Türkiye'de buzağı ölümlerinin fazla olduğunu ifade ederek, sempozyumda bu sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapılacağını kaydetti.