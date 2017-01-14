Buz Tutmuş Gölde Mandaların Beslenmesini Sualtından Görüntülediler

VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde bir soğuklardan dolayı bir bölümü donan Kaz Gölü'ndeki mandalar Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.



Van Gölü'ndeki araştırmalarıyla ilk kez bir batık Rus Şilebi'ni görüntüleyen Sualtı Görüntü Yönetmeni Tansin Ceylan ve ekibinde bulunan Mustafa Akkuş, Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Mehmet Fatih Çelikel, Serkan Ok, Çaldıran İlçesi'nde sıfırın altında 25 derece soğuktan dolayı donan Kaz Gölü'nde beslenen mandaları görüntüledi.



DOĞADA EŞİNE AZ RASTLANIR



Muradiye Şelelesi'ni besleyen akarsulardan biri olan ve üzerinde bulunan Kaz Gölü'nde doğada benzerine çok az rastlanan bir olayı görüntülediklerini ifade eden Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, bölgenin fotoğrafçılar açısından pek çok zenginliğe sahip olduğunu ifade etti. Kaz Gölü'nün dip yapısının yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle dedi:



"Kaz Gölü'nün büyük bir bölümü kışın buz tutmasına rağmen bazı bölgeleri ince bir buz tabakasıyla kaplı. Hatta bazı alanlar 1 derece olduğu için açıklıklar mevcut. Bölgede hayvancılık yoğun olduğu için bu gölden özellikle mandalar faydalanıyor ve hayvanlar alışagelmiş bir içgüdüyle çoban olmaksızın göle gelip, zaman zaman buzu kırarak nehir tabanından yükselen taze otlarla günlük beslenmelerini tamamlıyorlar. Bu yaşamı en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz." - Muradiyevan