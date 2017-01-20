Buz Tutan Eğirdir Gölü'nde Kuşlara Yem Bırakıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde belediye ekipleri, bazı kısımları buz tutan Eğirdir Gölü'nün etrafına kuşlar için yem bıraktı.



Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'de aşırı soğuklar nedeniyle zaman zaman kısmi buzlanma meydana geliyor.



Belediye ekipleri, gölde buzlanma nedeniyle besin sıkıntısı çeken kuşlar ve diğer canlılar için yem bıraktı.



Eğirdir Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Küçükköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölün çeşitli yerlerindeki buzlanmaların hayvanların yayılım alanlarını daralttığını söyledi.



Bunun, hayvanların karaya doğru hareket etmesine neden olduğunu ifade eden Küçükköse, hayvanların riske girmemesi için göl kenarında yemleme yaptıklarını kaydetti.