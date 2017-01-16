Buz Tutan Beşikderesi Şelalesi Kış Turizmcilerin İlgi Odağı

Eskişehir'in Kalabak ormanlarında bulunan Beşikderesi şelalesi kısmen buz tutunca kış turizmcilerinin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.



Şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki şelalenin olduğu bölgede günübirlik piknik yapılabiliniyor. Köy kahvaltısı ve kiremitte alabalık yemek de mümkün. Şehir merkezinde kar azalınca doğaseverler ve fotoğrafçılar hafta sonu şelaleye akın etti. Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) üyelerinden 20 kişilik bir fotoğrafçı grubu da pazar gününü şelalede geçirdi. EFSAD üyeleri, kısmen donmuş olan şelalede ve etrafındaki karla kaplı ormanlık alanlarda doyasıya fotoğraf çektiler. - ESKİŞEHİR