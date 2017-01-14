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Balaton gölünden detaylar VESZPREM - 592 metrekarelik yüz ölçümü ile Orta Avrupa'nın en büyük gölü konumundaki Macaristan'daki Balaton gölü soğuk havaların etkisiyle kısmen buz tuttu.
Buz Tutan Balaton Gölü Sessizliğe Büründü - Veszprem
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Balaton gölünden detaylar VESZPREM - 592 metrekarelik yüz ölçümü ile Orta Avrupa'nın en büyük gölü konumundaki Macaristan'daki Balaton gölü soğuk havaların etkisiyle kısmen buz tuttu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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