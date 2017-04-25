Buz Sarkıtları Bu Kez Tehlike Saçmıyor

Van'da, karayolları ekiplerinin Bahçesaray yolunda sürdürdükleri kar temizleme çalışmalarda yol kenarında yığdıkları kar kütlelerine güneşin vurmasıyla oluşan buz sarkıtları tehlikenin aksine güzel bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oluyor.



Türkiye'nin büyük bir bölümü baharla birlikte sıcak havanın etkisi altına girerken, Van'nın yüksek kesimlerinde ise kıştan kalma günler yaşanıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Van-Çatak bağlantılı Bahçesaray yolunda aralık ayı itibarı ile belli aralıklarla mayıs ayı ortalarına kada kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalarda zaman zaman 4 ila 8 metre yüksekliğinde kar tünelleri oluşuyor. Gündüz sıcak havanın etkisiyle kar tünellerine vuran güneş karları eritirken, gece ise hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesi ile birlikte buz sarkıtlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Kar tünellerinde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturmadan seyrine doyum olmayan manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. İki mevsimin aynı anda yaşandığı Van'da, yüksek kesimlerde kar, rakımın düşük olduğu bölgelerde ise yeşil alanların seyrine doyum olmaz manzaralar yaşanıyor. - VAN