Buz Sarkıtı ve Çatılardaki Kar Birikintilerine Karşı Uyarı

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, ilçede etkili olan kış şartları nedeniyle çatılarda oluşan kar birikintileri ve buz sarkıtlarına karşı uyarıda bulundu.



Özbalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.



İlçede görülen yoğun kış şartları nedeniyle çatılarda boyu bir metreye yaklaşan buz sarkıtları oluştuğuna dikkati çeken Özbalcı, "Buz sarkıtları vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokmakta. Vatandaşlarımız kendilerinin ve başkalarının can güvenliklerini dikkate alarak binalarındaki sarkıtları ve kar birikintilerini kontrollü şekilde düşürmeli." dedi.



Özbalcı, sarkıtlara ulaşılamaması durumunda talep halinde belediye olarak vatandaşlara yardımcı olacaklarını kaydetti.