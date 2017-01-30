Buz Pistine Dönen Yollar ile Kaldırımlar Tuzlanıyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından buz pistine dönen yollar ile kaldırımları tuzlama çalışmaları sürüyor.



Önceki gün yağan kar nedeniyle buzlanan ana yollar kar ve buzlardan temizlenirken, sokaklar ile kaldırımların buzlardan temizlenmesi için Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tuzlama çalışmaları sürüyor. Özellikle güneş almayan kaldırımlar ve sokaklar, buz pistine dönerken, tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KİLİS