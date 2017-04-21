Buz Patenciler Yenimahalle'nin Gururu Oldu

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı Team Aurora, Belçika'nın Turnout kentinde yapılan Senkronize Buz Pateni Kempen Trophy Yarışması'nda ikinci oldu.



Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı Team Aurora, Belçika'nın Turnout kentinde yapılan Senkronize Buz Pateni Kempen Trophy Yarışması'nda adeta şov yaptı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden buz pateni ekibi, junior kategorisinde elde ettiği 57.92 puan ile ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.



Kısa süre önce faaliyete başlayan senkronize buz pateni ekibinin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesinin spora ve sporcuya desteği artarak devam edecek. İlçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor. Biz elimizden geleni yapıyor, karşılığını da alıyoruz. Amatör sporlara yapılan yatırımların karşılığında böyle güzel sonuçlar görmek bizleri mutlu ediyor. Teknik kadro ve sporcuları kutluyorum" diye konuştu.



Aynı başarıyı devam ettirmek isteyen Team Aurora takımı, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Bosphorus Kupası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANKARA