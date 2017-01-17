Buz Kütlesini "Sal" Gibi Kullandılar

Bayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden üç kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye aldırış etmeden nehrin karşısına geçti.



Fatih Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde karşıdan karşıya geçtiklerini söyledi.



Bayraktar, arkadaşlarıyla nehirde buz tabakaları ile su üzerinde bu tür eğlenceler yaptıklarını belirtti.



-"Güzel ve heyecanlı oldu"



Geçmiş yıllarda, büyüklerinin de zaman zaman buz kütlesini sal gibi kullandığını ifade eden Bayraktar, "Balık tutmaya gittiğimizde de öyle bir şey yapmak istedik. Güzel ve heyecanlı oldu. Soğukta buzun üzerindesiniz, altta su soğuk, buzun da garantisi yok, kırılabilir, düşebilirsiniz. Bunun heyecanı ve korkusu var. Biz de onu yaşadık." dedi.



Buz tabakası kırılmadan nehrin diğer karşısına oğlu ve diğer arkadaşıyla geçtiklerini anlatan Bayraktar, "Bizim bu yolculuğumuzu çeken arkadaşlar karşı taraftaydı. Onlarda bizi izlediler." diye konuştu.



Geçmiş yıllarda balık tutan büyüklerinin tuttukları balıkları karşı tarafa geçirmek için buzu sal olarak kullanıp karşıya geçtiklerini belirten Bayraktar, "Bunu eğlence amaçlı yapıyoruz ama tehlikeli bir şey tabi. Buz kırılabilir, düşülebilir, bunlarda olmaz değil olur ama çok zevkli güzel bir şey." diye konuştu.



Çağlayan Yumak ise yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını vurguladı.