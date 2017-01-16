Buz Kaplı Alanda Futbol Oynadılar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köylüler, kar ve buzla kaplanan araziyi futbol sahası haline getirerek maç yaptı.



Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, dere, göl ve su kanalları dondu.



Seslitaş köyü sakinleri, bölgede kar ve buzla kaplanan araziyi futbol sahası haline getirdi. Burada maç yapan köylüler, renkli görüntüler oluşturdu.



Vatandaşlardan Halis Karatay, köylülerle soğuk havaya aldırış etmeden buz tutan arazide top oynayarak zaman geçirdiklerini dile getirdi.



Güllüce köyünde yaşayan Mehmet Altun, AA muhabirine, su kanallarının bölgedeki birçok evin yakınından geçtiğini belirtti.



Altun, "Birkaç gün önce sıcaklıklar arttığı için kanalların yanındaki evleri su bastı, evlerin altındaki toprak da nemlendi. Kışın bile sıcaklık hafif arttığında su taşkınları yaşanıyor. Bahar yaklaşıyor, birkaç ay kaldı. Kar sularının sele dönüşmesinden korkuyoruz. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyoruz." dedi.



Öte yandan, Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 metre yüksekteki Balık Gölü'nün üzeri tamamen buzla kaplandı. Göl çevresinde yer alan Bezirhane, Yolüstü, Güllüce, Suluçem, Mescit, Seslitaş ve Subeşiği köyleri arasında kalan su kanalları da soğuk hava nedeniyle dondu.