- Havalimanından karşılama
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Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü'nün konuşması
Kaptanın konuşması
Antrenörün konuşması
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ERZURUM(AA) - Buz hokeyinde Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası finalinde Çin'i 2-1 yenerek şampiyon olan Türk Milli Takımı, Erzurum'da davul ve zurnayla karşılandı.
Buz Hokeyi - Şampiyon Milli Takıma Davullu Zurnalı Karşılama
- Havalimanından karşılama Detaylar Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü'nün konuşması Kaptanın konuşması Antrenörün konuşması Detaylar ERZURUM(AA) - Buz hokeyinde Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası finalinde Çin'i 2-1 yenerek şampiyon olan Türk Milli Takımı, Erzurum'da davul ve...
- Havalimanından karşılama