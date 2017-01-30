Buz Hokeyi - Şampiyon Milli Takıma Davullu Zurnalı Karşılama

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Buz Hokeyi - Şampiyon Milli Takıma Davullu Zurnalı Karşılama

- Havalimanından karşılama
Detaylar
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü'nün konuşması
Kaptanın konuşması
Antrenörün konuşması
Detaylar
ERZURUM(AA) - Buz hokeyinde Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası finalinde Çin'i 2-1 yenerek şampiyon olan Türk Milli Takımı, Erzurum'da davul ve zurnayla karşılandı.

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