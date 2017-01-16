Buz Hokeyi: Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Yeni Zelanda'da başladı.



Dunedin kentinde organize edilen şampiyonada ilk maçında ev sahibi Yeni Zelanda ile karşılaşan milli takım, sahadan 6-4 galip ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı.



Milliler maçın ilk periyodunu 3-1 önde geçerken ikinci çeyreği ise 5-2 üstün tamamladı. Milli takım, son bölümde bir gol bulup iki gol yemesine rağmen rakibini 6-4 yendi.



Milli takımın gollerini, Hakan Salt (4), Fatih Tayğar ve Sait Bingöl kaydetti.



Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 03.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.