Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Yeni Zelanda'da başladı.
Dunedin kentinde organize edilen şampiyonada ilk maçında ev sahibi Yeni Zelanda ile karşılaşan milli takım, sahadan 6-4 galip ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı.
Milliler maçın ilk periyodunu 3-1 önde geçerken ikinci çeyreği ise 5-2 üstün tamamladı. Milli takım, son bölümde bir gol bulup iki gol yemesine rağmen rakibini 6-4 yendi.
Milli takımın gollerini, Hakan Salt (4), Fatih Tayğar ve Sait Bingöl kaydetti.
Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 03.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Buz Hokeyi: Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Yeni Zelanda'da başladı.
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Yeni Zelanda'da başladı.
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