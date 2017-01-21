Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman B Grubu'nda İzlanda'yı 3-2 yenen Türkiye, finale yükseldi.



Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen şampiyonada, grubunda oynadığı 3 maçını da kazanan ay-yıldızlılar, yarı finalde İzlanda ile karşı karşıya geldi.



İlk iki periyodu 1-0'lık sonuçlarla kaybeden milliler, 3. periyotta büyük bir geri dönüşe imza attı. Final periyodunda Ferhat Bakkal, Hakan Salt ve Fatih Faner ile goller bulan Türkiye, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



Türkiye, finalde, Yeni Zelanda ile Çin arasında yapılacak mücadelenin galibiyle karşılaşacak.



Şampiyonanın finali yarın TSİ 10.30'da oynanacak.