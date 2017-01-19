Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman B Grubu'nda, Güney Afrika'yı 6-0 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.



Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen şampiyonada, grubundaki ilk 2 mücadelesini de kazanan ay-yıldızlılar, Güney Afrika'yı da 6-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.



Bu sonuçla ev sahibi Yeni Zelanda, Bulgaristan ve Güney Afrika'nın bulunduğu B Grubu'nu lider bitiren milli takım, yarı finalde A Grubu'nun ikincisi İzlanda ile eşleşti.



Türkiye ile İzlanda arasındaki yarı final karşılaşması, 21 Ocak Cumartesi günü TSİ 07.00'de başlayacak. Diğer yarı final maçında ise ev sahibi Yeni Zelanda ile Çin karşılaşacak.