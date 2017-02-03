Buz Devri Kahramanları

Maskotlu, Müzikli, Danslı Çocuk Tiyatrosu



O gün doğum günü olan Sid, arkadaşlarının onun doğum gününü unutup festivale gittiklerini düşünür. Tam bunun için üzülürken 2 tane dinazor yumurtası görür ve bu yumurtaların kendisi için alınmış doğum günü hediyesi olduğunu zanneder.



Dinozorlarını bıraktığı yerde bulamayan Anne Dinazor sinirlenir ve yumurtalarını alanı aramaya başlar. O sırada Sid'i arayan Meni ve Diego, Anne Dinazor'la karşılaşır, Anne dinazor ormanda sadece bu iki hayvanın kaldığını görünce yumurtalarını Meni ve Diego'nun kaçırdığını zanneder. Fakat yumurtalarını Meni ve Diego'nun almadığını anlar. Böylece bir plan yapmaya karar verir.



Plana göre Sid'in arkadaşlarını yakalayacak ve Sid'in arkadaşlarını kurtarmaya gelmesini sağlayacaktır. Anne Dinazor, Meni, Diego ve Bak'ı yakalar ve Sid'in arkadaşlarını kurtarmak için gelmesini bekler. Bakalım Sid arkadaşlarını kurtarmaya gelecek mi?



Anne Dinazor yumurtalarına kavuşacak mı?



Yaş Sınırı: 2 yaş ve üzeri