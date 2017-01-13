Buz Beyazı PS4, Türkiye'de Şubat ayında 500GB Sabit Sürücülü versiyonuyla piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, sadece PlayStation üzerinde mümkün olan çok sayıda eğlence deneyiminin keyfine varabilecekleri zarif tasarımlı, sade PS4'ü bundan böyle orijinal "Jet Siyah" ve yeni "Buz Beyazı" seçenekleri ile temin edebilecekler.
Yazılım tarafında ise, PS4 yazılım portföyü, aralarında Resident Evil 7 biohazard (CAPCOM CO., LTD.), Nioh (KOEI TECMO GAMES CO., LTD.), Gravity Rush 2, Horizon Zero Dawn ve PaRappa The Rapper Remastered (SIE WWS) gibi heyecanla beklenen oyunlarla genişlemeye devam edecek. Sony, kullanıcılara çeşitli donanım modelleri sunarak tüm PlayStation® ekosistemini daha da geliştirmeyi sürdürürken heyecan verici yeni yazılımları piyasaya sürmeyi ve ağ hizmetlerini genişletmeyi aralıksız olarak sürdürecek.
PlayStation 4 Teknik Özellikleri
Buz Beyazı" Playstation 4 Geliyor!
Sony daha ince ve hafif olan standart PlayStation4'ün ilk farklı renk seçeneği "Buz Beyazı"nın bu ayın sonundan itibaren piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Buz Beyazı PS4, Türkiye'de Şubat ayında 500GB Sabit Sürücülü versiyonuyla piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, sadece PlayStation üzerinde mümkün olan çok sayıda eğlence deneyiminin keyfine varabilecekleri zarif tasarımlı, sade PS4'ü bundan böyle orijinal "Jet Siyah" ve yeni "Buz Beyazı" seçenekleri ile temin edebilecekler.