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Buz Beyazı" Playstation 4 Geliyor!

Buz Beyazı" Playstation 4 Geliyor!

Sony daha ince ve hafif olan standart PlayStation4'ün ilk farklı renk seçeneği "Buz Beyazı"nın bu ayın sonundan itibaren piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Buz Beyazı

Buz Beyazı PS4, Türkiye'de Şubat ayında 500GB Sabit Sürücülü versiyonuyla piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, sadece PlayStation üzerinde mümkün olan çok sayıda eğlence deneyiminin keyfine varabilecekleri zarif tasarımlı, sade PS4'ü bundan böyle orijinal "Jet Siyah" ve yeni "Buz Beyazı" seçenekleri ile temin edebilecekler.

Yazılım tarafında ise, PS4 yazılım portföyü, aralarında Resident Evil 7 biohazard (CAPCOM CO., LTD.), Nioh (KOEI TECMO GAMES CO., LTD.), Gravity Rush 2, Horizon Zero Dawn ve PaRappa The Rapper Remastered (SIE WWS) gibi heyecanla beklenen oyunlarla genişlemeye devam edecek. Sony, kullanıcılara çeşitli donanım modelleri sunarak tüm PlayStation® ekosistemini daha da geliştirmeyi sürdürürken heyecan verici yeni yazılımları piyasaya sürmeyi ve ağ hizmetlerini genişletmeyi aralıksız olarak sürdürecek.

PlayStation 4 Teknik Özellikleri



Ürün adı

PlayStation®4

Renk

Buz Beyazı

Ürün kodu

CUH-2000 serisi

Tavsiye Edilen Perakende Fiyatı'1

500GB Sabit Sürücü :

Ana işlemci

Tek yongalı özel işlemci

CPU : x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdekli

GPU : 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ tabanlı grafik motoru

Bellek

GDDR5 8GB

Depolama alanı'2

500GB,

Harici boyutlar

Yaklaşık 265×39×288 mm (genişlik × yükseklik × uzunluk) (en büyük uzantı hariç)

Ağırlık

Yaklaşık 2,1 kg

BD/ DVD sürücü (sadece okuma)

BD × 6 CAV DVD × 8 CAV

Giriş/ Çıkış

Super-Speed USB (USB 3.1 Gen.1) yuvası × 2 AUX yuva × 1



Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth®v4.0

Güç

AC 100-240V, 50/60Hz

Enerji Tüketimi

Maks. 165W

Kullanım Sıcaklığı

5ºC – 35ºC

AV çıkışı

HDMI™ çıkış portu (HDR'ı destekler)

Kaynak: Chip.com.tr

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