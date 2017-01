Buz Beyazı" Playstation 4 Geliyor!

Buz Beyazı PS4, Türkiye'de Şubat ayında 500GB Sabit Sürücülü versiyonuyla piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, sadece PlayStation üzerinde mümkün olan çok sayıda eğlence deneyiminin keyfine varabilecekleri zarif tasarımlı, sade PS4'ü bundan böyle orijinal "Jet Siyah" ve yeni "Buz Beyazı" seçenekleri ile temin edebilecekler.



Yazılım tarafında ise, PS4 yazılım portföyü, aralarında Resident Evil 7 biohazard (CAPCOM CO., LTD.), Nioh (KOEI TECMO GAMES CO., LTD.), Gravity Rush 2, Horizon Zero Dawn ve PaRappa The Rapper Remastered (SIE WWS) gibi heyecanla beklenen oyunlarla genişlemeye devam edecek. Sony, kullanıcılara çeşitli donanım modelleri sunarak tüm PlayStation® ekosistemini daha da geliştirmeyi sürdürürken heyecan verici yeni yazılımları piyasaya sürmeyi ve ağ hizmetlerini genişletmeyi aralıksız olarak sürdürecek.



PlayStation 4 Teknik Özellikleri









Ürün adı



PlayStation®4



Renk



Buz Beyazı



Ürün kodu



CUH-2000 serisi



Tavsiye Edilen Perakende Fiyatı'1



500GB Sabit Sürücü :



Ana işlemci



Tek yongalı özel işlemci



CPU : x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdekli



GPU : 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™ tabanlı grafik motoru



Bellek



GDDR5 8GB



Depolama alanı'2



500GB,



Harici boyutlar



Yaklaşık 265×39×288 mm (genişlik × yükseklik × uzunluk) (en büyük uzantı hariç)



Ağırlık



Yaklaşık 2,1 kg



BD/ DVD sürücü (sadece okuma)



BD × 6 CAV DVD × 8 CAV



Giriş/ Çıkış



Super-Speed USB (USB 3.1 Gen.1) yuvası × 2 AUX yuva × 1



Ağ



Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)×1



IEEE 802.11 a/b/g/n/ac



Bluetooth®v4.0



Güç



AC 100-240V, 50/60Hz



Enerji Tüketimi



Maks. 165W



Kullanım Sıcaklığı



5ºC – 35ºC



AV çıkışı



HDMI™ çıkış portu (HDR'ı destekler)