Büyümeyi Gelişmekte Olan Ekonomiler Sağlayacak"
IMF Başkanı Lagarde, bu yıl küresel büyümenin 4'te 3'ünün gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmasını beklediğini açıkladı.
IMF Başkanı Lagarde, bu yıl küresel büyümenin 4'te 3'ünün gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmasını beklediğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Jet sosyetenin ünlü oteli kapanıyor
-
4 aylık gelinini başka bir adamla basınca ortalık karıştı