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Büyümeyi Gelişmekte Olan Ekonomiler Sağlayacak"
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Büyümeyi Gelişmekte Olan Ekonomiler Sağlayacak"

IMF Başkanı Lagarde, bu yıl küresel büyümenin 4'te 3'ünün gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmasını beklediğini açıkladı.

Büyümeyi Gelişmekte Olan Ekonomiler Sağlayacak

IMF Başkanı Lagarde, bu yıl küresel büyümenin 4'te 3'ünün gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmasını beklediğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Ekonomi