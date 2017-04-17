Büyüme ve Kalkınma Gündemine Geri Dönülmeli"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni dönemde, halkı bölen derin ayrılıklar ve kutuplaşmaların, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ortamında, ülkenin refahı ve kalkınması hedefi çerçevesinde aşılmasını temenni ettiklerini bildirdi.



Zeytinoğlu, referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kabul edilen anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yeni bir siyasi sisteme geçiş yaptığını anımsatarak, "Yürütmenin Cumhurbaşkanlığı makamında toplandığı bu yeni sistemin ülkemizin iyi yönetişim ilkelerine uygun bir şekilde ilerlemesi açısından başarılı sonuçlar vermesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.



Yeni dönemde, halkı bölen derin ayrılıklar ve kutuplaşmaların, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ortamında, ülkenin refahı ve kalkınması hedefi çerçevesinde aşılmasını temenni ettiklerini belirten Zeytinoğlu, Türkiye'nin daha fazla zaman kaybetmeden, yeniden büyüme ve kalkınma gündemine dönmesi gerektiğini vurguladı.



Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Bu yeni dönemde, 58 yıldır bir devlet politikası olarak benimsenen Avrupa bütünleşmesine katılım ve AB üyeliği hedefinin yeniden güçlü bir şekilde gündeme alınarak, siyasi ve ekonomik reformların hızlandırılması öncelikli beklentimizi oluşturmaktadır. Ülkemiz bir aday ülke olarak, AB'ye uyum sürecinde bugüne kadar son derece önemli çabalar sarf etmiştir. Geçtiğimiz sene AB ile mülteci konusunda girişilen iş birliği ve vize serbestliği için gerçekleştirilen reformlar bu çabaların en güncel örneklerini oluşturmaktadır. Vize serbestliği sürecinin tamamlanmasının yanında, ilk sıradaki ticaret ortağımız olan AB ile gümrük birliğinin güncellenme sürecine öncelik verilmeli ve bu sürecin Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulma hedefine olumlu katkısı dikkate alınarak, bu yöndeki çalışmalar hızlandırılmalıdır. Referandum sonuçlarının milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."